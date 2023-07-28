Президент Грузии помиловала 11 заключенных

Из них 10 полностью освобождают от отбывания наказания

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании 11 заключенных, из которых 10 полностью освобождаются от отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент Грузии помиловала 11 осужденных лиц, из которых 10 осужденных полностью освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточняется, одному осужденному решением президента сократился оставшийся срок отбывания наказания в тюрьме. Имена помилованных граждан не указаны.