Погранохрана Польши за день зафиксировала рекордные 292 попытки нелегалов пересечь границу

Как отметили в ведомстве, всего с начала года были задержаны 402 пособника нелегалов

ТАСС, 28 июля. Почти 300 нелегальных мигрантов за минувшие сутки пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии, что стало рекордным для 2023 года показателем. Об этом сообщила польская погранохрана на своем официальном сайте.

"Вчера (27 июля) сотрудники Подляского отделения погранохраны обнаружили 292 иностранца, пытавшихся нелегально пересечь польско-белорусскую границу", - сказано в сообщении. Несколько нелегалов пытались на понтоне пересечь пограничную реку Свислочь, но, заметив польских пограничников, они вернулись обратно в Белоруссию.

"Также задержан гражданин Украины, который перевозил на автобусе 26 мигрантов", - добавили пограничники. Всего с начала 2023 года были задержаны 402 пособника нелегалов.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Всего за позапрошлый год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу. Годом ранее их насчитывалось только 122.

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, не превышало нескольких десятков в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток, за 2023 - 16 тыс. Большинство из них польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.