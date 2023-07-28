Сторонники главы Гагаузии требуют от парламента утвердить представленный ей Исполком

Митингующие потребовали отставки спикера Народного совета Дмитрия Константинова

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Сторонники новой главы Гагаузии Евгении Гуцул проводят акцию протеста у здания Народного собрания автономии, требуя от депутатов утвердить новый состав Исполкома. Несколько сотен его участников недовольны тем, что этот вопрос не внесен в повестку проходящего заседания, передает корреспондент ТАСС.

В свою очередь спикер Народного совета Дмитрий Константинов пояснил, что причиной этого стало нарушение процедур представителями исполнительной власти. "70 дней Гуцул избирала Исполком. Вчера мы получили ее заявление, а уже сегодня вы хотите утвердить его. Мы должны назначить дату заседания комиссии, есть процедура и есть закон, все будет согласно законной процедуре", - заявил на заседании глава парламента. Он добавил, что у депутатов есть несколько претензий к новым членам Исполкома, среди которых - незнание гагаузского языка.

Митингующие потребовали отставки Константинова, обвинив его в сговоре с властями Молдавии, которые считают избрание Гуцул незаконным.

Ранее лидер запрещенной Конституционным судом Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил президента республики Майю Санду и спикера парламента Игоря Гросу в том, что они угрожали Гуцул и Константинову.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул, которая 27 июля представила состав Исполкома автономии, его должен одобрить местный парламент. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Несмотря на это, Гуцул вступила в должность 19 июля, высшее руководство Молдавии отказалось посетить ее инаугурацию.