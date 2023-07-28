В Мали заявили, что страна усилила свои ВС и укрепила безопасность благодаря помощи России

Президент переходного периода Ассими Гоита отметил, что государству удалось сильно продвинуться в борьбе с терроризмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Мали смогла укрепить свои вооруженные силы (ВС) и обеспечить безопасность в стране благодаря помощи России. Об этом заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"У Мали есть военное партнерство с РФ, спасибо ей за поддержку и дружбу. Благодаря России мы смогли укрепить наши силы обороны, службы безопасности и силовые структуры. ВС Мали сейчас находятся в наступлении, мы значительно сократили число [террористических] атак на [наши] военные базы, смогли обеспечить безопасность во многих местах", - отметил он.

Гоита поблагодарил президента РФ Владимира Путина и российское правительство за поддержку. Он подчеркнул, что Мали удалось сильно продвинуться в борьбе с терроризмом.