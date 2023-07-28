Греческая партия потребовала от правительства попросить у России пожарные самолеты

Партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" подчеркнула, что помощь, которую Греция ранее получала от России, в 2023 году не запрашивалась "по соображениям политической целесообразности", а "помощь ЕС оказывается недостаточной"

АФИНЫ, 28 июля. /ТАСС/. Партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" указывает на неспособность правительства Греции справиться с сильными лесными пожарами в стране и требует от властей обратиться к России с просьбой предоставить пожарные самолеты. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте.

"Катастрофические пожары и в этом году отражают полную неспособность правительства [премьер-министра Кириакоса] Мицотакиса эффективно действовать как в области предотвращения, так и в сфере борьбы с климатическим кризисом, - говорится в заявлении, подписанном председателем партии Яннисом Коцаилидисом. - Непотушенные в течение как минимум двух недель пожары почти по всей стране и трагический финал с гибелью двух молодых героев - пожарных летчиков ВВС на острове Эвбея опровергают утверждения правительства об эффективном функционировании как центрального механизма, так и регионального. Людские ресурсы пожарной службы и авиации, истощенные непрерывными и напряженными усилиями, превысили все пределы человеческой выносливости и работоспособности, а технические средства также оказываются малочисленными и недостаточными".

Партия подчеркнула, что помощь, которую Греция получала в прежние годы от осуждаемой ныне ею России самолетами с летчиками, в этом году не запрашивалась "по соображениям политической целесообразности", а "помощь ЕС оказывается недостаточной".

"Мы призываем правительство уже сейчас обратиться к нашему другу - России и попросить любой возможной помощи, чтобы более эффективно защитить окружающую среду и человеческие жизни. Это не просто просьба, а требование и национальное обязательство по отношению к нашим пилотам, которые пожертвовали собой, а также по отношению к нашим соотечественникам, которые каждый день видят, как пропадает их имущество и наш национальный экологический капитал", - подчеркнула партия.

Помощь со стороны России

Российские самолеты Бе-200, которые в Греции называют просто "Бериев" по названию производящего их Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, неоднократно помогали в тушении катастрофических лесных пожаров в этой стране. В 2021 году в Грецию в связи с просьбой греческих властей оказать помощь в тушении сильных пожаров и по поручению президента РФ Владимира Путина была направлена авиагруппировка, в которую входили российские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. В это время подавлением огня занимался и российский Бе-200ЧС, арендованный Грецией. Греческий информационный портал Ieidiseis.gr тогда отмечал, что российский Бе-200ЧС - единственный самолет, который смог сбрасывать воду в условиях экстремальной жары в греческой области Аттика, он в буквальном смысле спас районы Афин от катастрофы из-за пожара.

Правительство Греции после начала российской специальной операции на Украине взяло курс на разрыв всех связей с РФ, передало Украине значительную часть запасов российской и советской военной техники, которая стояла на вооружении греческих ВС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что Россия не получала обращений от Греции насчет помощи в тушении лесных пожаров. Она также отметила, что в РФ искренне сопереживают греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров, и соболезнуют в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля.