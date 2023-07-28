Глава Кипра предложил лидеру турок-киприотов провести совместную встречу с генсеком ООН

Эрсин Татар положительно отреагировал на предложение, отметил Никос Христодулидис

НИКОСИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис предложил лидеру турок-киприотов Эрсину Татару провести в сентябре совместную встречу в Нью-Йорке с генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках усилий по решению проблемы разделенного острова. Об этом он заявил в пятницу журналистам после совместного посещения лидерами греческой и турецкой общин антропологической лаборатории Комитета по пропавшим без вести. По словам Христодулидиса, встреча с Гутерришем могла бы состояться на полях сессии Генсассамблеи ООН по завершении ее общеполитической дискуссии.

"Его (Татара) реакция на то, чтобы провести такую встречу, была положительной", - сказал президент островного государства.

Оба лидера после посещения лаборатории подчеркнули необходимость продолжения усилий по поиску останков и идентификации всех пропавших без вести. Хотя и греки-киприоты, и турки-киприоты изначально обращали внимание на гуманитарный характер мероприятия, Христодулидис накануне заявил, что у его встречи с Татаром есть и политическое измерение. Тем самым он еще раз продемонстрировал готовность к диалогу.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако Татар, занимающий пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), в очередной раз повторил, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Судьбы сотен людей до сих пор остаются неизвестными. По соглашению сторон был создан Комитет по пропавшим без вести в целях эксгумации, идентификации и возвращения родственникам останков их близких.