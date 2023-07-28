Азербайджанские и узбекские военные проведут первые совместные учения

В ходе учений будут отработаны "эпизоды организации и проведения специальных военных операций"

БАКУ/ТАШКЕНТ, 28 июля. /ТАСС/. Группа азербайджанских военнослужащих прибыла в Узбекистан для участия в первых двусторонних тактических учениях, сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"На полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023. Группа военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в учениях, находится с визитом в Узбекистане", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ходе учений будут отработаны "эпизоды организации и проведения специальных военных операций". Другие подробности не приводятся.

В июне 2022 года Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Документ утвержден президентами Азербайджана и Узбекистана Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым. Соглашение предусматривает совместное проведение мероприятий по укреплению доверия и безопасности, подготовку кадров, взаимодействие в рамках программы НАТО "Партнерство во имя и мира" и сотрудничество по ряду других направлений.