Дело об уничтожении Ан-225 против экс-директора предприятия "Антонов" передали в суд

Cледователи ранее предъявили обвинения трем бывшим должностным лицам предприятия по делу о "препятствовании действиям военных"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дело о халатности против экс-директора госпредприятия "Антонов", который, по версии обвинения, допустил уничтожение самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия", передано в суд. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"Будут судить экс-руководителя госпредприятия "Антонов", из-за служебной халатности которого уничтожена "Мрия", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства. - Прокуроры специализированной прокуратуры в сфере обороны офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора госпредприятия "Антонов" по факту служебной халатности".

В сообщении ведомства имя обвиняемого не называют, но, по данным украинских СМИ, в феврале 2022 года, когда был уничтожен самолет, предприятие возглавлял Сергей Бычков.

Ранее следователи предъявили обвинения трем бывшим должностным лицам предприятия по делу о "препятствовании действиям военных".

Ан-225 "Мрия" - самый большой и грузоподъемный самолет в мире - был спроектирован и построен в СССР в 1984-1988 годах. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр, второй так и не был достроен. После распада СССР перешел в собственность Украины. 28 февраля 2022 года в концерне "Укроборонпром" сообщили об уничтожении Ан-225 на аэродроме Гостомель под Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая прошлого года заявил, что страна намерена построить еще один такой самолет, для этого понадобится $800 млн.