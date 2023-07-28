В Азербайджане армянские формирования обвинили в создании радиопомех гражданской авиации

По данным Минобороны, 24 июля в результате воздействия произошли сбои в работе системы спутниковой навигации у самолета ATR-45 "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс по маршруту Баку - Физули

БАКУ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские формирования в Карабахе использовали устройства для создания радиопомех, что повлияло на работу систем спутниковой навигации пассажирских самолетов.

"В последнее время участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана", - говорится в распространенном сообщении.

По данным Минобороны, 24 июля в результате воздействия произошли сбои в работе системы спутниковой навигации у самолета ATR-45 "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс по маршруту Баку - Физули. Кроме того, 25 июля аналогичный инцидент зафиксирован с самолетом C-680 авиакомпании "Чешские авиалинии", выполнявшего рейс Будапешт - Баку, 27 июля - с еще одним самолетом ATR-45 "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку - Габала.

"Об указанных фактах и ранее имевших место аналогичных случаях было уведомлено командование российского миротворческого контингента", - отметили в ведомстве.