Генерал Тчиани выступил по телевидению Нигера от имени мятежников

Экс-глава президентской гвардии объявил себя председателем Национального совета спасения родины

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Генерал Абдурахман Тчиани, выступая по национальному телевидению Нигера от имени военных, совершивших переворот, объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

Тчиани, бывший ранее, по сведениям Agence France-Presse, главой президентской гвардии, утверждал в эфире, что "мятеж вызван ухудшением ситуации в области безопасности в стране".

В новость внесена правка (14:44 мск) - передается с исправлением фамилии в заголовке, первом и втором абзацах, верно - Тчиани.