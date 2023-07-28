28 июля, 11:13,
обновлено 28 июля, 11:25
Попытка госпереворота в Нигере

Генерал Тчиани выступил по телевидению Нигера от имени мятежников

Balima Boureima/ Anadolu Agency via Reuters
© Balima Boureima/ Anadolu Agency via Reuters

Экс-глава президентской гвардии объявил себя председателем Национального совета спасения родины

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Генерал Абдурахман Тчиани, выступая по национальному телевидению Нигера от имени военных, совершивших переворот, объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

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Тчиани, бывший ранее, по сведениям Agence France-Presse, главой президентской гвардии, утверждал в эфире, что "мятеж вызван ухудшением ситуации в области безопасности в стране".

В новость внесена правка (14:44 мск) - передается с исправлением фамилии в заголовке, первом и втором абзацах, верно - Тчиани. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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