Чрезвычайный саммит ECOWAS по ситуации в Нигере состоится 30 июля

Встреча пройдет в Абудже, передает Reuters

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по рассмотрению ситуации в Нигере, где военные захватили власть в ходе государственного переворота, состоится в ближайшее воскресенье, 30 июля. Об этом сообщил официальный представитель ECOWAS.

Встреча пройдет в столице Нигерии - городе Абуджа, приводит его слова агентство Reuters. Саммит созвал президент Нигерии Бола Тинубу, который занимает пост председателя ECOWAS.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.