На Украине заочно предъявили новое обвинение вице-спикеру Госдумы

Александру Бабакову инкриминируют "оправдании действий РФ"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о заочном предъявлении нового обвинения вице-спикеру Госдумы Александру Бабакову.

"ГБР предъявило новое обвинение <...> заместителю председателя Государственной думы Российской Федерации Александру Бабакову", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ему инкриминируют "оправдании действий РФ". Санкция по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ведомстве добавили, что обвинение предъявлено в связи с высказываниями Бабакова в эфире одного из российских телеканалов.

В ноябре прошлого года ГБР предъявило Бабакову обвинение в связи с голосованием за ряд федеральных законов о включении Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.