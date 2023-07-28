У посольства Израиля в Стокгольме под видом сожжения Торы прошла акция по защите детей

Инициатор акции считает, что "в Швеции есть хорошие законы, но они не работают"

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла недалеко от посольства Израиля в Стокгольме. На ней выступавшие говорили о правах детей, которых социальные службы якобы отбирают у родителей, нанося им вред.

На бульваре под деревьями собралось около 40 человек, большинство из которых - журналисты. Перед ними сначала выступил мужчина, говоривший о "систематическом нарушении прав детей" властями.

Инициатор акции, 50-летняя женщина, заявила, что "в Швеции есть хорошие законы, но они не работают". Она пожаловалась на "субъективное принятие решений" со стороны социальных служб и рассказала, что у нее забрали ребенка, который плохо себя чувствует в разлуке с матерью. Женщина назвала "психологической пыткой" перемещение отобранных детей из одной приемной семьи в другую.

В заявке на проведение акции она написала о намерении сжечь Тору. На акции публичное сожжение не было осуществлено, а инициатор объяснила, что обратилась в полицию с подобной заявкой так как "чтобы привлечь внимание СМИ, нужно сжечь священное писание".

"Вы же не хотели приходить, когда мы пытались обсуждать эти вопросы ранее", - сказала она. "Мы хотим предать огню издевательство над детьми и родителями. Государство должно решить проблему, а не отмахиваться от ее", - продолжила мать и подожгла два чистых листа бумаги.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в четверг заявил, что возмущен возможным сожжением свитка Торы. Он сообщил, что намерен обсудить со шведским коллегой эту ситуацию, которая, по его словам, может нанести вред отношениям двух стран.

Две недели назад 30-летний мужчина также получил разрешение на проведение акции у посольства Израиля, где планировалось сжечь Тору и Библию. Но организатор бросил зажигалку на землю и сказал, что не собирается жечь книги.

Новые акции

Стокгольмская полиция сейчас рассматривает несколько заявлений на проведение акций, в которых выражено намерение сжечь священные тексты. Речь идет в том числе о сожжении Корана у посольства Ирана: организаторы планируют акцию, которая станет аналогичной прошедшей у столичной мечети. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды.

О намерении провести акцию с сожжением Библии на острове Риддархольмен в Стокгольме заявил 50-летний мужчина. Женщина в возрасте 30 лет подала заявку на проведение демонстрации возле посольства Ирана в шведской столице, где она планирует сжечь религиозные тексты и иранский флаг.