Обвиняемому в коррупции главе судебной администрации Украины назначили залог в $22 тыс.

По словам экспертов, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", но являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины назначил залог в размере 805 200 гривен ($22 тыс.) главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову, обвиняемому в подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Обвинение Сальникову было предъявлено 26 июля. По версии следствия, он получил от физического лица $7,5 тыс., после чего часть средств ему предстояло оставить себе, а $5 тыс. передать судьям за вынесение решения "в интересах коммерческого предприятия". Ранее был проведен обыск в рабочем кабинете Сальникова.

По оценкам экспертов, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", однако являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.