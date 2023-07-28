Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит обслуживание клиентов с 1 сентября

Причиной послужил отзыв разрешения на его работу в России, уточнил финский МИД

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России. Об этом сообщил финский МИД.

"6 июля 2023 года Россия сообщила о закрытии с 1 октября 2023 года генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с чем обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября 2023 года", - указано в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте.

Кроме того, визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге прекратит прием заявлений на визы с 1 августа.

Ведомство уточняет, что с 1 сентября 2023 года все консульские вопросы, в том числе связанные с въездом в Финляндию, которые рассматривались консульством в Санкт-Петербурге, будут решаться посольством республики в Москве.

19 июля канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что республика решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Этот шаг стал ответной мерой на объявленное ранее МИД РФ решение о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.