Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге прекратит прием заявлений на визы с 1 августа

Кроме того, генконсульство страны в Петербурге прекратит обслуживание клиентов с 1 сентября

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /ТАСС/. Финский визовый центр в Санкт-Петербурге с 1 августа прекратит принимать заявления на получение виз и разрешений на пребывание. Об этом сообщил финский МИД.

"С 1 августа 2023 года визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global - прим. ТАСС) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание", - указано в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте.

Кроме того, генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит обслуживание клиентов с 1 сентября.

19 июля канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что республика решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Этот шаг стал ответной мерой на объявленное ранее МИД РФ решение о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.