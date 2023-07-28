Боррель заявил, что ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру

Это может произойти в случае нарушения конституционного порядка в стране, отметил глава дипломатии Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в Брюсселе.

"Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере". События последних дней представляют собой серьезную угрозу стабильности и демократии в Нигере", - добавил он.

Ранее сообщалось, что генерал Абдурахман Тчиани, выступая по национальному телевидению Нигера от имени военных, совершивших переворот, объявил себя председателем Национального совета спасения родины. Тчиани, бывший ранее, по сведениям Agence France-Presse, главой президентской гвардии, утверждал в эфире, что "мятеж вызван ухудшением ситуации в области безопасности в стране".