Президент Зимбабве призвал чаще проводить саммиты Россия - Африка

Эммерсон Мнангагва призвал "смотреть не в прошлое, а в будущее, в котором заложено столько возможностей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Форум Россия - Африка необходимо проводить чаще, заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

"У нас есть общий путь, давайте смотреть не в прошлое, а в будущее, в котором заложено столько возможностей, есть только надежды и процветание всех наших народов. Я считаю, что саммиты Россия - Африка проводить нужно чаще", - сказал Мнангагва.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проходит экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.