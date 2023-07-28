28 июля, 12:52
Саммит Россия – Африка

В Уганде заявили о провале шантажа Запада в отношении участников саммита в Петербурге

По словам исполнительного директора медиацентра страны Офвоно Опондо, Россия и Африка продолжат сотрудничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Шантаж со стороны западных стран терпит провал, свидетельством чего послужит продолжение сотрудничества России и Африки. Такое мнение выразил исполнительный директор медиацентра Уганды Офвоно Опондо на второй панельной сессии, организованной ТАСС в рамках медиафорума Россия - Африка.

"Очень большое число участников [саммита] из африканских стран показывает, что шантаж со стороны глобалистов не удался. Я хотел бы поблагодарить всех делегатов из Африки, представителей СМИ африканских стран за то, что вы смогли преодолеть этот шантаж, санкции в отношении РФ, - сказал он. - Я считаю, что, когда это мероприятие завершится, мы должны продолжить наше взаимодействие с Россией".

Опондо отметил, что западный мир будет пытаться шантажировать те страны, которые приняли участие в мероприятии. "Они не будут давать вам визы, кто-то даже может потерять работу, если вы работаете в своих странах с правительством, которое поддастся этому шантажу. Но я полагаю, что все мы убеждены, что речь идет о той схватке, которую мы обязаны выиграть", - добавил он. 

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