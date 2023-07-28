Глава МИД Израиля заявил коллеге из Швеции, что сожжение Торы осложнит странам отношения

По словам Эли Коэна, Израиль "серьезно относится к угрозам сжечь священные книги"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн созвонился в пятницу со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и обсудил с ним угрозу сожжения свитка Торы в ходе публичной акции в Стокгольме, сообщила пресс-служба израильского МИД. Во время беседы Коэн предупредил шведского министра, что проведение этой акции может осложнить отношения между их государствами.

"Министр Коэн дал понять, что Израиль серьезно относится к угрозам сжечь священные книги, и добавил, что, если такая угроза будет реализована, инцидент может повредить отношениям между двумя странами", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Днем ранее Коэн заявил, что "потрясен новой угрозой сжечь свиток Торы в Швеции", и выразил надежду на то, что власти королевства предотвратят эту акцию.

В четверг полиция Стокгольма разрешила провести акцию, в ходе которой у посольства Израиля могла быть сожжена Тора. В заявке на манифестацию пояснялось, что организатор заявила о планах "поджечь Тору зажигалкой". Она назвала эту акцию "демонстрацией в защиту прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются". Акция состоялась, на нее пришло около 40 человек, большинство из которых были журналистами. В ходе акции ее организатор не стала сжигать Тору, а подожгла два чистых листа бумаги.

28 июня с разрешения полиции в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Эта акция вызвала всплеск антишведских настроений в мусульманских странах. В частности, посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства. МИД Швеции в связи с этими событиями заявил, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции", и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции".