28 июля, 12:32

Катар выделит Украине $100 млн на гуманитарные цели

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой и технической областях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Катар выделит стране $100 млн в рамках поддержки гуманитарных проектов.

"Катар выделяет Украине $100 млн на гуманитарную поддержку", - написал он в Telegram-канале. Глава правительства добавил, что деньги пойдут на сферы здравоохранения и образования, а также разминирование.

Шмыгаль добавил, что стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой и технической областях.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Теги:
УкраинаКатарШмыгаль, Денис Анатольевич
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