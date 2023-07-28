Турция планирует к концу года поставить на экспорт продукцию ВПК на $6 млрд

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что экспорт продукции оборонной промышленности в первом полугодии превысил $2 млрд

СТАМБУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Турция ставит целью довести к концу 2023 года экспорт продукции оборонной промышленности до $6 млрд. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023.

"Экспорт продукции оборонной промышленности в первом полугодии превысил $2 млрд. Мы ставим целью довести экспортные показатели до конца года до $6 млрд", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция за 21 год уменьшила внешнюю зависимость в вооружении и боевой технике на 80%. "Когда мы пришли к власти [в 2002 году], нам не продавали не то что беспилотники, но и пистолеты, мы сталкивались с санкциями и ограничениями. Сегодня мы сами поставляем их [БПЛА] на экспорт. Мы уменьшили внешнюю зависимость до 20%, 80% продукции военного назначения мы производим сами", - отметил Эрдоган.

Он также сообщил, что если в 2002 году в стране действовали 57 компаний в сфере ВПК, то сейчас их число достигло 2,5 тыс. "Мы увеличили оборот оборонной промышленности с $1 млрд до $12 млрд. С $49 млн до $2 млрд увеличили ассигнования на научно-исследовательские работы в сфере ВПК", - сказал турецкий президент.

В выставке IDEF, которая прошла с 25 по 28 июля, по словам президента Турции, приняла участие 1 461 компания из 81 страны, из них 689 фирм являются местными. На выставке были представлены свыше 200 систем оружия, проведено 120 презентаций, прошло свыше 5 тыс. переговоров, подписано большое количество соглашений о сотрудничестве.