WSJ: европейские лидеры не планируют посещать форум "Один пояс - один путь" в Китае

По данным газеты, представители Запада сейчас "дистанцируются от проекта", так как Европа стремится уменьшить экономическое влияние Пекина в регионе

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Лидеры европейских стран не планируют участвовать в третьем форуме "Один пояс - один путь" в Китае. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, представители Запада сейчас "дистанцируются от проекта", так как Европа стремится уменьшить экономическое влияние Пекина в регионе.

Как отмечает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не планируют посещать форум. Об отказе участвовать в нем также заявили главы Чехии и Греции. Исторически нейтральная Швейцария, лидер которой участвовал в предыдущих двух саммитах, пока рассматривает этот вопрос, сообщил газете пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны.

25 июля помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что визит президента России Владимира Путина в Китай планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс - один путь".

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся в китайской столице в апреле 2019 года.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.