UNCTAD отметила важность регионального сотрудничества в Африке для борьбы с монополизацией

Руководитель подразделения по конкуренции и потребительской политике организации Тереза Морейра отметила, что конференция всегда стремилась к продвижению регионального сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Региональное сотрудничество играет ключевую роль в борьбе с монополизацией на Африканском континенте. Такое мнение выразила руководитель подразделения по конкуренции и потребительской политике Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Тереза Морейра.

Выступая на панельной сессии в рамках второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, она отметила, что UNCTAD всегда стремилась к продвижению регионального сотрудничества, в том числе в рамках существующих экономических объединений развивающихся стран.

На Африканском континенте, как уточнила Морейра, речь идет о Союзе арабского Магриба, Экономическом сообществе центральноафриканских государств, Восточноафриканском сообществе, Сообществе развития Юга Африки, а также "амбициозных планах по созданию зоны свободной торговли на африканском континенте, которые также включают в себя определенный протокол по защите конкуренции".

"Всякий раз, когда возникает какая-то региональная экономическая организация, мы выступаем за то, чтобы должное внимание уделялось антимонопольным вопросам, - подчеркнула представитель UNCTAD. - Именно на региональном уровне всегда проще собрать необходимые ресурсы и пул экспертов для того, чтобы продвигать обмен опытом и знаниями [по борьбе с монополизацией] и даже порой запускать определенные совместные расследования. Это прекрасный способ для антимонопольных служб компенсировать нехватку ресурсов, поддержать коллег, которые, возможно, имеют меньший опыт в данной сфере, и помочь им в эффективном правоприменении".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.