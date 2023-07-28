Rheinmetall планирует вскоре начать обслуживать танки Leopard на территории Украины

По словам главы концерна Армина Паппергера, украинцев уже обучают этим навыкам в Германии

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall собирается "через несколько недель" приступить к обслуживанию танков Leopard на территории Украины. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel.

"Мы уже обучаем украинцев в Германии этим навыкам, хотим приступить к этому после летней паузы, [которая заканчивается в третьей декаде августа]", - приводит издание слова главы концерна Армина Паппергера.

Также концерн хочет открыть центр обслуживания на территории Румынии, говорится в статье.

В начале июля Паппергер сообщал, что концерн в течение 12 недель планирует открыть на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром".

Как заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, строительство завода Rheinmetall на Украине стало бы провокацией, а сам объект - "законной целью для Вооруженных сил РФ".

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.