Чад выступает за укрепление потенциала в сфере борьбы с антиконкурентными практиками

Президент Национального совета по конкуренции Министерства торговли страны Буранга Виссиа сообщил, что "антимонопольный орган Чада создан в 2014 году и пока не обладает значительным опытом в том, что касается борьбы с антиконкурентными практиками на национальном уровне"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Республика Чад выступает за наращивание ресурсов для укрепления потенциала, необходимого для противодействия антиконкурентным практикам. Об этом заявил президент Национального совета по конкуренции Министерства торговли Чада Буранга Виссиа, выступая на панельной сессии "Борьба с антиконкурентными практиками, пресечение трансграничных картелей и международное сотрудничество" в рамках саммита Россия - Африка.

"Чад находится в самом сердце Африки и при этом не имеет выхода к морю. Чад - страна с малоразвитой экономикой и небольшим ВВП. Многие отрасли промышленности находятся в зачаточном состоянии, из-за чего стране приходится импортировать большую часть продукции, в том числе потребительских товаров", - сообщил он.

Глава ведомства добавил, что "антимонопольный орган Чада создан в 2014 году и пока не обладает значительным опытом в том, что касается борьбы с антиконкурентными практиками на национальном уровне". "Тем не менее мы осуществляем сотрудничество с различными международными организациями, в частности Африканским союзом, и стремимся к институциональной стабильности", - сказал он.

"Мы хотим тесно работать с коллегами из других стран мира, положить начало двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области развития и укрепления потенциала нашего совета для дальнейшей поддержки конкуренции. Разнообразная помощь крайне важна для развития сферы борьбы с антиконкурентными практиками, - подчеркнул Виссиа. - В частности, необходимы ресурсы для укрепления потенциала, проведения расследований случаев антиконкурентных практик, которые могут быть осуществлены трансграничными картелями и большими корпорациями".

Участники сессии обсуждают роль международного сотрудничества в расследовании нарушений антимонопольного законодательства с трансграничными последствиями, наиболее эффективные механизмы сотрудничества и необходимость совершенствования механизмов сотрудничества для повышения эффективности антимонопольных расследований.