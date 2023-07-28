МИД Франции не признал власти мятежников в Нигере

Попытка госпереворота в Нигере

Беспорядки в Нигере

Беспорядки в Нигере

В ведомстве заявили, что считают единственным главой африканской республики Мохамеда Базума

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Франция считает единственным главой Нигера президента Мохамеда Базума и не признает власти мятежников. Об этом заявило французское дипломатическое ведомство.

"Мохамед Базум, избранный демократическим путем народом Нигера, является единственным президентом республики, - отмечается в заявлении министерства. - Франция не признает власти, назначенной в результате мятежа, возглавляемого генералом Абдурахманом Тчиани.

МИД Франции потребовал восстановления конституционного порядка и "власти демократических избранных гражданских представителей Нигера".