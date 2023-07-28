28 июля, 13:36
Военная операция на Украине

НАТО построит новый военный объект в Польше в 100 км от границы с Украиной

Канадский чиновник сообщил, что главной задачей центра станет ремонт украинских танков и другой военной техники

ОТТАВА, 28 июля. /ТАСС/. НАТО планирует строительство нового военного объекта для ремонта украинской боевой техники недалеко от польского города Жешув, который находится в 100 км от границы с Украиной. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией, большого канадского присутствия не планируется", - рассказал газете канадский чиновник, подчеркнув, что постоянного размещения контингента из Канады на объекте не будет. Он отметил, что главной задачей центра станет ремонт украинских танков и другой военной техники.

Ранее мэр Жешува Конрад Фийолек заявил польским СМИ, что НАТО построит в городе новую военную базу, где "будут на постоянной основе размещены американские, британские и канадские войска". Канадские и польские чиновники заявили изданию, что объект будет представлять собой центр технического и логистического обслуживания, а не военную базу. 

Теги:
УкраинаКанадаСШАВеликобританияПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация