СМИ: сенат Польши планирует ввести пожизненное заключение за шпионаж

Как сообщило агентство PAP, максимальное наказание предусматривается также за проведение диверсий, саботаж и "преступления террористического характера"

ТАСС, 28 июля. Польский Сенат (верхняя палата парламента) большинством голосов одобрил поправки в уголовный кодекс, предусматривающие более суровые наказания за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом сообщает агентство PAP.

В соответствии с принятыми поправками виновному в "участии в деятельности иностранной разведки" вместо 10 лет тюрьмы будет грозить до 30 лет заключения, а за "передачу [секретной] информации" - от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения. Максимальное наказание предусматривается также за проведение диверсий, саботаж и "преступления террористического характера".

Тюремное заключение сроком на восемь лет будет грозить за дезинформационную деятельность, основанную на распространении недостоверной информации с целью создания серьезных последствий в экономике или госустройстве.

За принятие новых поправок проголосовали 94 сенатора, против не высказался никто, два политика воздержались.

Принятый документ отправлен для обсуждения в Сейм (нижнюю палату парламента). В случае его принятия депутатами он поступит на подпись президенту Анджею Дуде.

Ориентировочно поправки могут вступить в силу после 1 октября.