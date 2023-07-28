28 июля, 13:49
Санкции в отношении России

Глава "Альтернативы для Германии" считает, что санкции вредят больше Европе, чем России

Как отметил Тино Хрупалла, в особенности они вредят ФРГ

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Санкции, которые ввела за последние полтора года Европа против России, вредят скорее жителям ЕС. Такое мнение выразил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

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"Европа приняла 11 пакетов санкций против России, и все они вредят гражданам в ЕС больше, чем России, - сказал он, выступая на съезде АдГ в Магдебурге. - И в особенности они вредят Германии".

С февраля 2022 года ЕС усилил санкции против России 11-ю новыми пакетами запретительных мер. Нынешний санкционный режим ЕС является самым масштабным в истории сообщества.

Съезд АдГ проходит на фоне роста ее популярности. По данным института INSA за прошлое воскресенье, рейтинг "Альтернатива для Германии" сейчас составляет рекордные 22%.

Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с правыми в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. 

Теги:
ГерманияРоссияСанкции в отношении России
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