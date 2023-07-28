Как отметил Тино Хрупалла, в особенности они вредят ФРГ

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Санкции, которые ввела за последние полтора года Европа против России, вредят скорее жителям ЕС. Такое мнение выразил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

"Европа приняла 11 пакетов санкций против России, и все они вредят гражданам в ЕС больше, чем России, - сказал он, выступая на съезде АдГ в Магдебурге. - И в особенности они вредят Германии".

С февраля 2022 года ЕС усилил санкции против России 11-ю новыми пакетами запретительных мер. Нынешний санкционный режим ЕС является самым масштабным в истории сообщества.

Съезд АдГ проходит на фоне роста ее популярности. По данным института INSA за прошлое воскресенье, рейтинг "Альтернатива для Германии" сейчас составляет рекордные 22%.

Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с правыми в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.