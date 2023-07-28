В Индии заявили, что в G20 не согласовали совместное заявление на встрече по климату

Согласно обнародованному позже документу, разногласия возникли по пунктам 63-66

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Представители стран G20 не смогли согласовать совместную декларацию по итогам встречи в индийском Ченнаи, результаты встречи изложены в резюме страны-председателя. Об этом сообщил министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Бхупендер Ядав.

"Усилиями всех стран G20 удалось выработать хороший итоговый документ. В нем 68 параграфов, по 64 из них достигнут консенсус", - заявил Ядав на пресс-конференции по итогам встречи. Аналогичным образом закончились состоявшиеся ранее в июле встречи министров энергетики и финансов G20. При отсутствии консенсуса по всем пунктам переговоров по итогам таких встреч вместо совместной декларации принимают "итоговый документ и резюме председателя", где излагаются обсуждавшиеся на встречах темы, отдельно обозначаются те пункты, против которых высказала возражение хотя бы одна делегация.

Министр не уточнил, по каким пунктам возникли расхождения и какие страны высказали свои возражения. Согласно обнародованному позже документу, разногласия возникли по пунктам 63-66. В частности, в них идет речь об инициативе ряда стран G20 сделать 2025 год пиковым с точки зрения объемов выбросов парниковых газов, а к 2035 году снизить их уровень на 60% относительно 2019 года. Также в несогласованном 63-м пункте отмечается, что на встрече "была подчеркнута необходимость активных действий для снижения выбросов метана к 2030 году".

В пункте 66 говорится о ситуации на Украине и ее влиянии на мировую экономику. В примечании указано, что российская делегация "высказала свою особую точку зрения на ситуацию на Украине, геополитическую напряженность, санкции и некоторые аспекты климатической и экологической тематики встречи". Представители Китая заявили, что считают встречу министров окружающей среды G20 неподходящей площадкой для обсуждения вопросов безопасности и геополитики, говорится в документе.

В то же время по итогам встречи было принято 10 технических документов по различным аспектам защиты окружающей среды. Среди них документы по обмену опытом безотходной биоэкономики, справочники лучших практик по ликвидации последствий лесных пожаров, по восстановлению регионов добычи полезных ископаемых.