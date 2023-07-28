28 июля, 13:54
Попытка госпереворота в Нигере

Мятежники в Нигере предостерегли от попыток иностранного военного вмешательства

По их словам, оно приведет к "резне и хаосу"

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Мятежники, захватившие власть в Нигере, предостерегли от попыток иностранного военного вмешательства.

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"Некоторые бывшие высокопоставленные лица находятся в логике конфронтации, - цитирует заявление мятежников Agence France-Presse. - Эта воинственная и опасная политика приведет лишь к резне и хаосу. К аналогичной ситуации приведет и любое иностранное военное вмешательство".

Заявление было зачитано в эфире национального телевидения страны сразу же после объявления о том, что генерал Абдурахман Тчиани возглавил в качестве президента "Национальный совет спасения родины", который взял на себя после переворота всю полноту власти в Нигере. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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