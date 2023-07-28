Закрытие генконсульства Финляндии в Петербурге и ЧП в Таганроге. Главное за 28 июля

Закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России. Кроме того, финский визовый центр не будет принимать заявления на выдачу визы с 1 августа. Ранее российский МИД сообщил, что в качестве ответных мер на проводимую Хельсинки антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства и высылает девять финских дипломатов.

ЧП в Таганроге

В Таганроге 12 человек пострадали, 9 госпитализированы в результате падения обломков украинской ракеты. В Минобороны России сообщили, что ВСУ применили зенитную ракету С-200 для удара по жилой инфраструктуре города. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

Списание долгов Африке

Президент России Владимир Путин заявил, что страна списала Африке долги на сумму $23 млрд, а также направит более $90 млн для снижения долговой нагрузки. Накануне Путин подчеркнул, что Москва с оптимизмом смотрит в будущее отношений с африканскими странами, потому что они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

Внесение закона об ужесточении наказания за мелкие взятки

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за дачу и получение мелких взяток вплоть до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев добавил, что к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества.

Взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода в Самаре

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, по предварительной версии, сдетонировало взрывное устройство, пострадавших и серьезных разрушений нет. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.