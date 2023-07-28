Врио министра культуры Украины назначили Ростислава Карандеева

Он занимал пост первого замглавы Минкультуры

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Украины назначило Ростислава Карандеева врио министра культуры и информационной политики, ранее он занимал пост первого заместителя главы этого ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

В четверг парламент проголосовал за отставку главы Минкультуры Александра Ткаченко, который оказался в центре скандала из-за публикаций СМИ о выделении министерством порядка $900 тыс. на комедийный сериал.

"Временно возложено исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича", - написал депутат в Telegram-канале.

Согласно информации сайта Минкультуры, с 1997 года Карандеев занимал различные должности в администрации Киева, а также Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины. С 2014 года работал в Минкультуры советником министра, заместителем министра, госсекретарем ведомства, а позже первым заместителем министра. В 2020 году он некоторое время занимал пост советника руководителя офиса президента Украины.

Украинские СМИ отмечают, что Карандеев может стать компромиссной фигурой, которая позволит снизить напряженность после скандалов вокруг деятельности ведомства, и называют его возможное назначение техническим. Помимо него, у министра культуры и информационной политики Украины в настоящее время есть еще пять заместителей.

На посту министра Ткаченко активно проводил политику "отмены" русской культуры на Украине. Под его началом ведомство разработало проект "анти-Пушкин" и по итогам 2022 года отчиталось о демонтаже 28 памятников поэту, а также десятков памятников другим выдающимся деятелям русской истории и культуры, переименовании 7 650 топонимов. Ткаченко призывал бойкотировать на Западе концерты, на которых исполняют произведения Чайковского и других русских композиторов, возглавил кампанию по вытеснению канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.