28 июля, 14:09

В МИД Турции заявили, что ожидают дальнейших шагов от Швеции для ее вступления в НАТО

Турецкий парламент имеет решающее слово в вопросе ратификации заявки страны на членство в альянсе, отметил глава дипведомства Хакан Фидан

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Турция ожидает дальнейших шагов от Швеции в рамках меморандума по вступлению в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Мы координируем свои действия с Венгрией по вопросу о членстве Швеции в НАТО. Швеция предприняла некоторые шаги в рамках меморандума с Турцией, но мы ожидаем дальнейших шагов. Парламент Турции имеет решающее слово в вопросе ратификации заявки Швеции на членство в НАТО", - сказал турецкий министр.

При этом он напомнил, что Турция всегда выступала за политику открытых дверей в альянсе.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции проголосует по заявке Швеции в октябре. 

Теги:
ШвецияТурцияВенгрияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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