В Венгрии заявили, что парламент сам определит, когда голосовать по приему Швеции в НАТО

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что Будапешт и Анкара информируют друг друга о "графиках работы парламентов в связи с ратификацией" соответствующего соглашения

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты венгерского парламента самостоятельно решат, когда им следует провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Парламентское большинство должно решить, когда оно внесет в повестку дня вопрос о ратификации соглашения [о вступлении Швеции в НАТО]. Правительство представило свои предложения на этот счет", - сказал Сийярто, направивший такой документ в парламент еще летом 2022 года. Он также подтвердил, что Будапешт и Анкара информируют друг друга о "графиках работы парламентов в связи с ратификацией" соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

В свою очередь Фидан заявил, что Турция ожидает от Швеции дальнейших шагов в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Анкара добивается от Стокгольма более решительных действий против курдских экстремистов, обосновавшихся в Швеции.

Парламент Венгрии проведет 31 июля внеочередное заседание, на котором депутаты от оппозиции предложили одобрить вступление Швеции в НАТО. Однако ожидается, что фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" откажется утвердить повестку дня и кворума на заседании не будет. Руководство фракции намерено отложить этот вопрос до осенней сессии парламента, которая начнется в конце сентября.

Венгрия и Турция в отличие от всех других стран пока не ратифицировали документы о вступлении Швеции в альянс. Ранее Будапешт выражал недовольство по поводу недружественных высказываний шведских политиков и вел дискуссии на эту тему со Стокгольмом. В то же время Венгрия неоднократно заявляла, что не намерена препятствовать приему Швеции в военно-политический блок и "не будет последней, кто не ратифицирует такое соглашение".

27 марта венгерский парламент одобрил вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.