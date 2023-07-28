В Нигере мятежники провозгласили новым главой государства генерала Тчиани

Полковник Амаду Абдраман отметил, что действие конституции страны продолжает оставаться приостановленным

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Главой государства Нигера стал генерал Абдурахман Тчиани. Об этом объявил по государственному телевидению представитель захвативших в стране власть мятежников полковник Амаду Абдраман.

Генерал Тчиани является главой государства, приводит его слова агентство Reuters. Абдраман добавил, что действие конституции Нигера продолжает оставаться приостановленным.

Несколькими часами ранее государственное телевидение Нигера объявило, что генерал Тчиани возглавил Национальный совет спасения родины (НССР), который взял на себя после переворота всю полноту власти в стране.

Тчиани возглавлял во время переворота президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума. В НССР вошло несколько высших нигерийских военных, включая бывшего начальника штаба армии генерала Салифа Моди, который был отправлен в отставку в минувшем апреле.