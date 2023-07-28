28 июля, 15:17
Военная операция на Украине

Венгрия считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Глава МИД республики Петер Сийярто предложил сторонам начать переговоры прямо сейчас

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Венгрия считает, что в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут только ухудшаться, и поэтому предлагает сторонам конфликта начать их прямо сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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"Мы по-прежнему считаем, что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя и что не будет лучше условий для мирных переговоров, чем те, которые сложились на данный момент. Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних", - сказал глава венгерского МИД.

Он выразил признательность правительству Турции, которое, по его словам, пока оказалось единственным, кому удалось успешное посредничество между сторонами украинского конфликта при заключении в прошлом году зерновой сделки. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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