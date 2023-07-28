Экс-посол Буркина-Фасо: у дипломатов Африки и России совпадают взгляды на ситуацию в мире

Антуан Сомда отметил, что это важнейший фактор, который объединяет страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Видение мира и понимание роли международных контактов у российских и африканских дипломатов совпадают. Об этом заявил Антуан Сомда, бывший посол Буркина-Фасо в России (2014-2022), выступая на форуме в рамках саммита Россия - Африка.

"У африканских и российских дипломатов схожее видение мировой политики, - отметил он. - Как правило, Россия и страны Африки имеют одинаковые политические взгляды, и это важнейший фактор, который нас объединяет". По его словам, "дипломаты Буркина-Фасо во время их работы в Москве получали всю необходимую помощь от МИД России".

Он поблагодарил руководство РФ за созыв саммита. "Хорошо проходит в эти дни и второй саммит, созванный в сложных международных условиях", - констатировал Сомда.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.