28 июля, 16:01
Военная операция на Украине

Премьер Катара заявил о готовности участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал "держать каналы связи открытыми"

ДУБАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Катар готов участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, а также считает необходимым "держать каналы связи открытыми". Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

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"Мы подтвердили [в ходе переговоров] полную готовность Катара внести свой вклад в работу любого международного или регионального органа, который стремится достичь мирного и немедленного урегулирования кризиса. Мы уверены, что единственный способ добиться успеха - это держать каналы связи открытыми", - сказал премьер, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.

Глава правительства призвал прекратить боевые действия, а также заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "Позиция Катара в вопросе необходимости соблюдать международное право непоколебима", - подчеркнул он.

Шейх Мухаммед прибыл с необъявленным визитом в Киев, где планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ранее отметил представитель внешнеполитического ведомства эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, визит премьера на Украину "проходит в рамках усилий, которые Катар предпринимает для смягчения гуманитарных последствий российско-украинского кризиса". В частности, шейх Мухаммед намерен обсудить возможности экспорта продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки. 

Теги:
УкраинаКатарРоссияШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
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