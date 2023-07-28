На Кипре задержали экс-зампреда правления украинского банка "Финансы и кредит"

Украина готовит пакет документов для его экстрадиции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Бывший зампред правления украинского банка "Финансы и кредит" задержан на Кипре по запросу Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Обвиняемый, по версии следствия, участвовал в преступных схемах предпринимателя Константина Жеваго, который также объявлен Киевом в розыск. "По запросу ГБР на Кипре задержали сообщника олигарха Жеваго, экс-зампреда правления банка "Финансы и кредит", - говорится в сообщении на сайте бюро. Имя задержанного не называется. В ГБР заявляют, что он вместе с Жеваго участвовал легализации более $100 млн. Суд Кипра, уточнили в ГБР, заключил обвиняемого под стражу, Украина готовит пакет документов для его экстрадиции.

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей Украины, предъявили обвинение в организации растраты $113 млн из средств банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января этого года бизнесмена задержали во французском Куршевеле, но позже отпустили под залог. Французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине арестовано его имущество, а также корпоративные права связанных с ним компаний.

В мае этого года Жеваго вновь оказался в центре скандала после информации о задержании занимавшего на тот момент пост председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого обвинили в получении взятки от разыскиваемого банкира. В пресс-службе бизнесмена заявляли, что он не имеет никакого отношения к этой ситуации.