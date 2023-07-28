G20 призвала назначить специального посланника ООН по водным ресурсам

Согласно итоговому документу, он должен внести "вклад в борьбу с вызовами в этой сфере"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Страны G20 призвали назначить специального посланника ООН по водным ресурсам для координации усилий международного сообщества по сохранению водных ресурсов. Об этом говорится в итоговом документе министерской встречи G20 в индийском Ченнаи.

"Мы подчеркиваем важность укрепления международного сотрудничества по водным ресурсам, скоординированных действий, мы также приветствуем итоги Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года. Мы призываем как можно скорее назначить специального посланника ООН по водным ресурсам, который бы внес вклад в борьбу с вызовами в этой сфере", - говорится в итоговом документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

В марте 2023 года в Нью-Йорке прошла Конференция ООН по водным ресурсам. В частности, на ней обсуждалась необходимость назначить спецпосланника Всемирной организации по этой проблематике.

В итоговом заявлении G20 также отмечается усиление кризиса водных ресурсов в мире, в том числе снижение ее качества, учащение засух, наводнений вследствие изменения климата, ошибок в управлении водными ресурсами, разрушения экосистем.

"Мы привержены углублению многостороннего сотрудничества, в том числе путем обмена лучшими практиками и нововведениями, чтобы обеспечить устойчивый и интегрированный характер управления водными ресурсами на всех уровнях", - говорится в документе.