СМИ: визит главы МИД Израиля на Бахрейн отложили по решению властей арабской страны

По версии Yedioth Ahronoth, главной причиной сдвига сроков визита израильского министра является восхождение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Запланированный на ближайшие дни визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на Бахрейн отложен по решению властей королевства. Об этом сообщила в пятницу газета Yedioth Ahronoth.

Коэн планировал прибыть на Бахрейн на следующей неделе, отмечает издание. Официальной причиной переноса его визита названо несовпадение рабочих графиков короля Бахрейна с планируемым расписанием визита израильского министра, указывает газета. Сообщается, что шейх Хамад бен Иса Аль Халифа будет отсутствовать на Бахрейне в момент, когда Коэн собирался посетить страну.

Вместе с тем, по версии Yedioth Ahronoth, главной причиной сдвига сроков визита израильского министра является восхождение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме. Политик, возглавляющий ультраправую партию "Еврейская сила", посетил Храмовую гору по случаю отмечавшегося в четверг иудеями Девятого ава - самого траурного дня еврейского календаря, установленного в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Считается, что оба события произошли 9-го числа месяца ава по еврейскому календарю, и евреи по сей день в знак траура в этот день соблюдают пост в знак скорби, и многие из них приходят к Храмовой горе и Стене плача в Иерусалиме, оплакивая разрушение святыни.

Сейчас на этом месте находится комплекс мечетей Аль-Акса, почитаемый как одна их главных святынь в исламе. Посещение Бен-Гвиром Храмовой горы вызвало острую критику со стороны арабских стран.