Минск назвал доклад комитета Европарламента по Белоруссии несостоятельным

В верхней палате парламента Белоруссии подчеркнули, что республика будет и впредь вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику в интересах белорусского народа и последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Доклад о ситуации в Белоруссии, утвержденный комитетом по иностранным делам Европарламента, сознательно вводит в заблуждение европейскую общественность и демонстрирует агрессивную позицию Запада в отношении белорусского государства. Об этом говорится в распространенном заявлении комиссии Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии.

"Подобные несостоятельные и нелегитимные решения Европарламента демонстрируют неприкрытую агрессивную позицию коллективного Запада в отношении Беларуси", - отмечается в заявлении.

В парламенте считают, что очередной доклад по Белоруссии стал еще одной попыткой западных политиков "путем чудовищной целенаправленной дезинформации, сознательного введения в заблуждение европейской общественности отвлечь внимание от ключевых социально-экономических проблем в своих странах и переложить ответственность за сокрушительные неудачи на другие государства".

В верхней палате парламента Белоруссии также подчеркнули, что республика будет и впредь вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику в интересах белорусского народа и последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности.

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.