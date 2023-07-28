Германская АдГ присоединится к правой политической группе "Идентичность и демократия"

На деятельности "Альтернативы для Германии" в стране этот шаг никак не скажется

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на съезде в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт) проголосовали за присоединение на европейском уровне к политической группе "Идентичность и демократия" (ИД), которая объединяет представителей партий правых популистов и евроскептиков. Об этом сообщило агентство DPA.

На деятельности АдГ в ФРГ этот шаг никак не скажется.

В настоящее время членами фракции ИД в Европарламенте уже являются девять депутатов от "Альтернативы для Германии". Официальное присоединение АдГ к ИД позволит партии получать финансовые ресурсы из бюджета ЕС, пропорциональные количеству депутатов Европарламента. Кроме того, фракция "является подходящей платформой для укрепления связей с братскими партиями", говорится в тексте, утвержденном на съезде АдГ.

Официально присоединение будет осуществлено к 15 сентября.

Фракция ИД была создана 13 июня 2019 года в качестве преемницы Европейского альянса народов и наций. На выборах в Европарламент в 2019 году заняла пятое место. В нее входят представители французской партии "Национальное объединение", Австрийской партии свободы, итальянской партии "Лига".

О партии и росте ее рейтинга

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы называли невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.

По данным института INSA за прошлое воскресенье, рейтинг популярности "Альтернативы для Германии" сейчас составляет рекордные 22%. По результатам других соцопросов, популярность колеблется в диапазоне от 18% до 21%. По этому показателю правые популисты уступают лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.