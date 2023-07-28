Источник допустил, что премьер Индии может не поехать на саммит БРИКС

Как сообщил собеседник агентства, Нарендра Моди может принять в нем участие онлайн

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди может не поехать на саммит БРИКС в ЮАР и примет участие в нем в режиме видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил правительственный источник.

"Он [индийский премьер] может не поехать. Он определенно будет участвовать, но рассматривается вариант, что участие будет в онлайн-формате", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что окончательное решение будет принято ближе к дате саммита в Йоханнесбурге.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.