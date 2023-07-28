28 июля, 16:34,
обновлено 28 июля, 17:19

Глава Афросоюза отметил готовность Путина к диалогу по Украине

По словам Азали Ассумани, теперь в этом необходимо убедить Киев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин показал, что готов к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил журналистам председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

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"Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится", - сказал Ассумани по итогам саммита Россия - Африка.

"Мы констатировали, еще раз убедились, что все-таки это возможно сделать. Мы выступаем в качестве посредников, будем говорить с одной стороной и с другой. Надеюсь, что добьемся положительных результатов", - отметил он.

"Нужно, чтобы мы добились прекращения огня, потому что война - это всегда нечто непредсказуемое, и чем дольше она длится, тем более непредсказуемой она становится", - подчеркнул Ассумани.

Коморские Острова входят в группу стран Африки, представляющую мирную миссию по урегулированию на Украине. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге проведет встречу с африканскими лидерами по теме Украины. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКоморские ОстроваАссумани, АзалиСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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