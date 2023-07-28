Лукашенко назначил генерала Куприянюка начальником ГРУ Белоруссии

Генерал-майор Руслан Косыгин, занимавший эту должность, уволен в запас по возрасту

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генерал-майора Владимира Куприянюка начальником Главного разведывательного управления - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Генерал-майор Руслан Косыгин, занимавший эту должность до настоящего времени, уволен в запас по возрасту. Вместо Куприянюка начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования назначен полковник Александр Лавренов.

Кадровые изменения произошли также в руководстве главной военной инспекции. Ее начальником назначен генерал-майор Андрей Горбатенко, до настоящего времени руководивший Минским суворовским военным училищем. Генерал-майор Иван Богуславский, ранее занимавший пост начальника инспекции, уволен в запас по возрасту. На должность начальника Минского суворовского военного училища вместо Горбатенко назначен полковник Дмитрий Кучук.