Глава АС заявил о готовности Коморских Островов принять следующий саммит Россия - Африка

Азали Ассумани отметил, что в 2019 году состоялся первый саммит, но дальнейшее проведение таких мероприятий "притормозилось из-за пандемии коронавирусной инфекции"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Коморские Острова готовы принять у себя следующий саммит Россия - Африка, как и множество стран Африканского континента. Об этом заявил в заключение саммита глава Афросоюза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

Он отметил, что в 2019 году состоялся первый саммит Россия - Африка, но дальнейшее проведение таких мероприятий "притормозилось из-за пандемии коронавирусной инфекции". "В Африке множество кандидатов, которые готовы принять этот саммит, в том числе Коморские Острова готовы это сделать", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.