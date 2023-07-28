Подбитые танки ВСУ, террористические атаки и перенос Рождества. События вокруг Украины

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Общее количество уничтоженных с начала российской спецоперации танков и другой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 11 тыс., сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В пятницу ВСУ попытались нанести ракетные удары по Ростовской области, обломки одной из сбитых ракет упали в центре Таганрога, есть пострадавшие и разрушения. Была также предпринята попытка атаки на Москву при помощи беспилотника.

Кроме того, ЕС расширил санкции против России, а США готовят первую партию танков Abrams к отправке Киеву.

Также украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования православного Рождества на 25 декабря.

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Ход операции

Украинские военные в течение минувших суток продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, все атаки противника успешно отражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе боев на этих трех направлениях ВСУ потеряли порядка 530 военнослужащих, 5 танков, в том числе 3 немецких Leopard и 2 французских колесных танка AMX, 26 боевых машин пехоты и другую бронетехнику, а также различные артиллерийские вооружения.

На купянском направлении российские войска в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее населенного пункта Куземовка (ЛНР). На сватовском направлении продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра, захвачен ряд опорных пунктов ВСУ.

Террористические атаки

Российские средства ПВО утром в пятницу пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области, в результате пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны России.

Украина ударила по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой С-200, переоборудованной в ударную. Ракету перехватили, ее обломки упали на территорию города, сообщили в Минобороны РФ. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, где разрушена стена и кровля. Повреждено еще несколько зданий, в том числе кафе "Чехов сад". По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в больницы доставлены 12 человек, 9 из них госпитализировали.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили повторную попытку атаки с использованием переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Ракета была перехвачена российскими средствами ПВО в районе города Азова, ее обломки "упали в безлюдной местности", пострадавших и разрушений нет.

Отказ от переговоров

США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а президент Украины законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка. Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к мирными инициативам стран Африки по разрешению кризиса на Украине и внимательно их рассматривает.

На отсутствие каких-либо изменений на переговорном треке указал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что даже в нынешней "достаточно непростой ситуации" Киев "по-прежнему отвергает какую-либо возможность диалога".

Продолжительность и сроки окончания конфликта на Украине будут зависеть только от США и Евросоюза, которые содержат на свои деньги украинскую армию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, правительство Венгрии единственным выходом считает мирное урегулирование конфликта путем немедленного прекращения огня и начала переговоров.

Проблемы зерновой сделки

Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил Путин в ответ на высказанную рядом участников саммита Россия - Африка озабоченность по поводу прекращения действия зерновой сделки. По словам российского лидера, в 2022 году 11,5 млн тонн зерна направлено из РФ в африканские страны, а только за первые 6 месяцев текущего года - почти 10 млн тонн. И это происходит, невзирая на введенные в отношении российского экспорта "незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей", подчеркнул Путин.

Украинская сторона должна с пониманием относиться к позиции Польши, которая после прекращения зерновой сделки отказалась открывать свои границы для украинского зерна, сохраняя только транзит, заявил в эфире Польского радио лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский. По его словам, если Европейская комиссия не продлит решение об эмбарго на поставки зерна с Украины, Польше "придется принять индивидуальное решение". "Но я думаю, что другие страны восточного фланга также примут такое решение, то есть просто будут продолжать блокаду", - сказал Качиньский.

Новые санкции ЕС

Евросоюз расширил санкции против России из-за конфликта на Украине, добавив в черный список семь человек и пять организаций РФ. В их число включены Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура", а также их основатели и руководители. ЕС ввел также санкции против якобы офицеров ГРУ Сергея Пантелеева и Дениса Тюрина.

Всем внесенным в черный список лицам запрещается въезд на территорию ЕС, а их активы при обнаружении в сообществе будут заморожены.

Оружие для Киева

Германия за минувшую неделю поставила Украине 6 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и свыше 15 тыс. боеприпасов к ним, 13 разведывательных беспилотников Vector, а также более 2,5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем. Кроме того, ФРГ отправила Украине 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 5 машин пограничной службы, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 8 машин скорой помощи.

Власти США планируют, что несколько американских танков Abrams поступят на Украину в сентябре, сообщила американская газета Politico. По словам ее источников, в первую партию войдут от шести до восьми танков, а всего США планируют передать Киеву 31 танк. Предполагается, что танки старой модели M1A1 будут в августе отправлены в Германию, где они пройдут модернизацию, после чего их передадут Украине.

Перенос Рождества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество в стране перенесено с 7 января на 25 декабря. Он также подписал указ об изменении дат нескольких праздников, связанных с религиозными событиями, тем самым приведя их в соответствие с новоюлианским календарем.

В частности, День украинской письменности и языка перенесен с 9 ноября на 27 октября; День украинского казачества - с 14 октября на 1 октября; День украинской государственности и "День крещения Киевской Руси - Украины" - с 28 июля на 15 июля; День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины, а его празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.